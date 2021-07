Meno morti di Covid. Grazie ai vaccini? (Di venerdì 9 luglio 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Iniziamo dalla questione fondamentale, cioè morti e ospedalizzati, e prendiamo il paese europeo che ha vaccinato di più, la Gran Bretagna. Come si vede alla data del 30 giugno le ospedalizzazioni Covid in questo grafico dell’Nhs stesso (National Health Service) sono maggiori dell’anno scorso alla stessa data (e in aumento da maggio). I decessi – non riportiamo qui il grafico ma fidatevi – sono invece ora quasi spariti, ma lo stesso era accaduto l’anno scorso in questa stagione. Lo stesso fenoMeno si verifica in Italia per quel che riguarda i decessi, cioè l’anno scorso in giugno e luglio i ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 9 luglio 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Iniziamo dalla questione fondamentale, cioèe ospedalizzati, e prendiamo il paese europeo che ha vaccinato di più, la Gran Bretagna. Come si vede alla data del 30 giugno le ospedalizzazioniin questo grafico dell’Nhs stesso (National Health Service) sono maggiori dell’anno scorso alla stessa data (e in aumento da maggio). I decessi – non riportiamo qui il grafico ma fidatevi – sono invece ora quasi spariti, ma lo stesso era accaduto l’anno scorso in questa stagione. Lo stesso fenosi verifica in Italia per quel che riguarda i decessi, cioè l’anno scorso in giugno e luglio i ...

Advertising

antov2401 : @Rinaldi_euro I vaccini stanno facendo danni irreversibili alla salute dei cittadini. In EU quasi 2 MILIONI di mort… - infoitinterno : Covid Lombardia, il bollettino di venerdì 9 luglio: 230 contagi e 3 morti, meno di 130 ricoverati - AdolfoTasinato : @Agenzia_Ansa Meno morti il 9 luglio 2020 senza vaccinazione!! Mica lo dite !!!! #COVID19 #Covid_19 #vaccino - glooit : Covid Lombardia, il bollettino di venerdì 9 luglio: 230 contagi e 3 morti, meno di 130 ricoverati leggi su Gloo… - smemole_83 : @JacopoAttanasio Perdonami ma tu non sai nulla di cosa mi frega o meno. Nel 2006 non c'era in corso una pandemia ch… -