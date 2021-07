“Le ragazzine fanno bere i maschi perché abbiano erezioni più lunghe”: la frase shock del presidente del Comitato Porta Pia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se una ragazza consuma alcol nel 2021, allora questa è considerabile come poco di buono o dai facili costumi” oppure “se una ragazza offre da bere ad un amico maschio allora è solo per fargli avere un’erezione più duratura”, sono alcune delle dichiarazioni che si sentono nel video pubblicato su Instagram dall’Associazione Ad Maiora e appartengono ad Alfredo Paolo Peroso, vice coordinatore della consulta delle associazioni che operano nel settore della tutela del verde e del decoro urbano del municipio II di Roma, nonché presidente dell’associazione “Comitato Amici di Porta Pia e piazza ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) “Se una ragazza consuma alcol nel 2021, allora questa è considerabile come poco di buono o dai facili costumi” oppure “se una ragazza offre daad un amicoo allora è solo per fargli avere un’erezione più duratura”, sono alcune delle dichiarazioni che si sentono nel video pubblicato su Instagram dall’Associazione Ad Maiora e appartengono ad Alfredo Paolo Peroso, vice coordinatore della consulta delle associazioni che operano nel settore della tutela del verde e del decoro urbano del municipio II di Roma, nonchédell’associazione “Amici diPia e piazza ...

