Lazio | Correa ha chiesto la cessione | perché non è una brutta notizia per Sarri

"Correa ha chiesto la cessione", il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa ha annunciato la cessione dell'argentino da parte della Lazio. Il Tucu è reduce da una stagione molto importante sia da un punto di vista qualitativo che realizzativo, è stato un uomo preziosissimo per Simone Inzaghi. La Lazio è pronta a realizzare una plusvalenza, l'addio con Correa è quasi certo considerando anche le dichiarazioni di Sarri. E' in piedi la trattativa con il Psg, il club francese ha intenzione di inserire in rosa un attaccante con determinate ...

AlfredoPedulla : La #Lazio gradisce molto #Sarabia! Ingaggio favorito dal Decreto Crescita. Se il #PSG aumenta conguaglio per… - AlfredoPedulla : #Lazio: #Hysaj ? (firma entro mercoledi), #FelipeAnderson ? (ultimi dettagli prima delle visite), #Basic accordo e… - perchetendenza : 'Correa': Per queste dichiarazioni di Maurizio Sarri nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Lazio - herbertharriola : RT @musagete10: #LuisAlberto non ha risposto alla convocazione. #Correa vuole andare via. Alla #Lazio hanno fatto raduni migliori. - lazio_e : Fosse per lui @tucu_correa farebbe il terzo d’attacco e @10_luisalberto deve chiedere scusa. Che volere di più? -