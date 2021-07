L’appello di Gigi Hadid ai paparazzi | «Per favore | non mostrate il volto di mia figlia»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 luglio 2021) «Per favore, non mostrate il volto di mia figlia. Lei non ha mai scelto di essere un personaggio pubblico». Gigi Hadid, mamma da dieci mesi della piccola Khai avuta dal cantante britannico Zayn Malik, ha condiviso su Twitter una vera e propria lettera aperta con cui chiede ai paparazzi, alla stampa e ai fan di aiutarla a proteggere la privacy di sua figlia. La supermodella statunitense, nel suo lungo post, ha chiesto espressamente che il volto della piccola, quando vengono pubblicate foto in cui compare anche lei, «sia pixelato o coperto». https://twitter.com/GiGiHadid/status/1412218548592726017