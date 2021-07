La Boheme in onda su RAI 5

(Di venerdì 9 luglio 2021) La Bohème, di Giacomo Puccini, andrà innel venerdì venerdì RAI 5. Stiamo parlando di un’opera in quattro atti, dal libretto di Giacosa-Illica proposta nella versione diretta da Michele Mariotti. Fu con questa edizione che si inaugurò qualche anno fa il cartellone d’opera del Teatro Comunale di Bologna. Trama dell’opera Quattro amici vivono in una misera soffitta. Stiamo parlando del poeta Rodolfo, il pittore Marcello, il musicista Schaunard ed il filosofo Colline che pur essendo sempre a corto di soldi vivono la vita in modo gaio e con. Anche se spesso non hanno nemmeno da mangiare, ma la gioventù e la spensieratezza li favoriscono nel ...

