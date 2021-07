In Afghanistan i talebani avanzano E ne pagheremo il prezzo anche noi

(Di venerdì 9 luglio 2021)questa settimana ecco le notizie di carattere internazionale che in Italia sono passate (colpevolmente) sotto silenzio. PolverieraArrivano immagini terribili dall'dove ihanno iniziato ad uccidere con vere e proprie esecuzioni pubbliche i soldati dell'esercito regolare. Un fatto che ha fatto scattare il fuggi fuggi generale di tutti coloro che hanno collaborato con gli USA e il loro alleati negli ultimi anni. Per questo alle frontiere con il Tagikistan, il Pakistan, l'Uzbekistan e l'Iran ora si ammassano i soldati afghani in fuga dal furore talebano. Così mentre gli occidentali se ne ...

Il movimento talebano ha preso il controllo dell'85% del territorio afghano. Lo ha detto Shahabuddin Delawar, funzionario dell'ufficio politico talebano in Qatar e capo della delegazione talebana in ......che la fine definitiva dell'conflitto sia ancora più vicina del prevedibile visto che i... La sconfitta è totale, ma anche clamorosa perché nel frattempo l'è diventato ,lo spazio ...Biden: via dall'Afghanistan prima del previsto (di Giuseppe Sarcina ... regolare agli ordini del presidente Ashraf Ghani contro circa 75 mila guerriglieri talebani. Come dire: non c'è partita. Nello ...