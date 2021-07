Il ddl Zan è lodevole nelle intenzioni ma è tecnicamente scarso e confuso (Di venerdì 9 luglio 2021) Toccare il ddl Zan è equiparabile a mettere le mani sui cavi dell’alta tensione e scatena spesso reazioni scomposte e irrazionali. Ma il disegno di legge, lodevolissimo per intenti, condivisibile per i valori che cerca di sostenere, risulta tecnicamente scarso e confuso emblema di un diritto penale pedagogico e simbolico. Il tema è già stato sapientemente affrontato, ma vorrei solo rimarcare alcuni aspetti invero peculiari dell’art. 4 del ddl Zan, un esempio di legislazione penale cripto-autoritaria: (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Toccare il ddl Zan è equiparabile a mettere le mani sui cavi dell’alta tensione e scatena spesso reazioni scomposte e irrazionali. Ma il disegno di legge, lodevolissimo per intenti, condivisibile per i valori che cerca di sostenere, risultaemblema di un diritto penale pedagogico e simbolico. Il tema è già stato sapientemente affrontato, ma vorrei solo rimarcare alcuni aspetti invero peculiari dell’art. 4 del ddl Zan, un esempio di legislazione penale cripto-autoritaria: (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od ...

