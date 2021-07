Future USA positivi aspettando Wall Street (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo una seduta in pesante ribasso su timori per il diffondersi della variante Delta, l’andamento dei Future USA segnala che il mercato americano aprirà in aumento. Ci si aspetta una certa debolezza dai titoli dei colossi tech, dopo che il sito di notizie Axios ha scritto che l’amministrazione Biden sta cercando di ripristinare le regole dell’era Obama sulla neutralità della rete. Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,75% a 34.551 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,51% a 4.334 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un performance piatta, con un piccolo +0,05% a 14.716 punti. Sul fronte macroeconomico, dopo l’apertura della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo una seduta in pesante ribasso su timori per il diffondersi della variante Delta, l’andamento deiUSA segnala che il mercato americano aprirà in aumento. Ci si aspetta una certa debolezza dai titoli dei colossi tech, dopo che il sito di notizie Axios ha scritto che l’amministrazione Biden sta cercando di ripristinare le regole dell’era Obama sulla neutralità della rete. Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,75% a 34.551 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,51% a 4.334 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un performance piatta, con un piccolo +0,05% a 14.716 punti. Sul fronte macroeconomico, dopo l’apertura della ...

