Eutanasia | lo spot del referendum con “Vivere” di Vasco Rossi come colonna sonora – Video

(Di venerdì 9 luglio 2021) Partono oggi idays per l’Legale, la prima grande mobilitazione nazionale che coinvolgerà fino a lunedì 12 luglio oltre 500 tavoli in tutta Italia, 8.500 volontari e 1.600 autenticatori oltre avvocati e notai registrati, cancellieri, parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, consiglieri regionali e dipendenti comunali. Obiettivo delè raggiungere 500.000 firme entro il 30 settembre. A lanciare la quattro giorni di firme in tutta Italia anche testimonial illustri sensibili alla causa promossa dall’Associazione Luca Coscioni, realtà attiva a livello nazionale a tutela del diritto alla Scienza e ...

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia spot

Il Fatto Quotidiano

'Questo non è né il funerale né l'del vaccino AstraZeneca. E' un vaccino efficace', ... Un'ipotesi che potrebbe risultare più efficace di qualsiasie invito istituzionale, come riporta Il ...... gli stava facendo l': già da mesi, dopo un inizio promettente, la spinta sull'argomento ... Stavano girando unoper la campagna di sensibilizzazione sul clima di Al Gore. I due si sono ...Partono oggi i referendum days per l’Eutanasia Legale, la prima grande mobilitazione nazionale che coinvolgerà fino a lunedì 12 luglio oltre 500 tavoli in tutta Italia, 8.500 volontari e 1.600 autenti ...