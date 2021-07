Donkey Kong compie 40 anni | la storia della serie – Speciale – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 9 luglio 2021)40, e così abbiamo deciso di ripercorrere ladel gorilla in attesa cheannunci la sua prossima avventura. Quarant’di. In natura sono pochi i gorilla a raggiungere questa età, ma tutti sappiamo che quelloè uno scimmione eccezionale, che ha dato vita a una vera e propria dinastia. Per questo abbiamo deciso di ripercorrerne lain occasione del suo compleanno, cercando di capire se la casa di Kyoto ha davvero in serbo un nuovo gioco per ...

datascience_IT : Accadde Oggi StoriaTech - 09 Luglio. - Compleanno di Donkey Kong e Mario, 1981 ******** #accaddeoggi #tech… - Mariocastle_it : #UscivaOggi (09/07/1981) Donkey Kong nei cabinati arcade in Giappone! #DonkeyKong è il gioco in cui debuttarono per… - germanshepard8 : #9luglio 1981 Donkey Kong arriva nelle sale giochi: Jumpman è un carpentiere piccoletto e baffuto, con salopette e…

Il musone di, ultimamente, non lo si vede in giro così spesso. Ma quando il gorilla più famoso dei videogiochi appare, battendo i pugni contro il petto e balzando tra tendaggi di liane, è imponente e ...... sono affascinate da figure di spicco dell'industria, da Hideo Kojima (Metal Gear, Death Stranding) a Shigeru Miyamoto (, Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time). ...Il gioco è arrivato subito in Nord America, dove è diventato il primo successo di Nintendo nel Paese. Pertanto, il gioco rappresenta anche uno dei momenti più determinanti nella storia del gioco, poic ...Donkey Kong compie 40 anni, e così abbiamo deciso di ripercorrere la storia del gorilla in attesa che Nintendo annunci la sua prossima avventura.. Quarant'anni di Donkey Kong. In natura sono pochi i ...