Covid: la variante Delta fa schizzare i casi. Ecco dove scattano le restrizioni (Di venerdì 9 luglio 2021) L'immagine della cerimonia di arrivo della torcia olimpica a Tokyo in un parco semi vuoto, conseguenza del nuovo stato di emergenza appena decretato, è emblematica del deteriorarsi della situazione ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 luglio 2021) L'immagine della cerimonia di arrivo della torcia olimpica a Tokyo in un parco semi vuoto, conseguenza del nuovo stato di emergenza appena decretato, è emblematica del deteriorarsi della situazione ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, isolata a Napoli la variante 'Corradino': già debellata. Caso unico in Italia - Corriere : Pfizer sta sviluppando una terza dose contro la variante Delta - Adnkronos : Varianti covid, l’allarme di #Crisanti: “Vaccino non risolve tutto”. - infoitsalute : Monitoraggio Iss, indice Rt 0.66/ Variante Delta: incidenza 11, Covid torna a salire - MarySpes : RT @gustinicchi: Ti sei vaccinato per il COVID19? Ora devi farlo per la VARIANTE DELTA .... ?????????? Non vi sorge il dubbio che si tratti so… -