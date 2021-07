Covid e discoteche: come capire se ci si è infettati all’evento (Di venerdì 9 luglio 2021) Con la riapertura delle discoteche, valutare se un evento è sicuro richiede l’utilizzo di alcuni test per capire quante persone hanno potuto in qualche modo contrarre il virus durante l’evento, in modo da mettere tutti in sicurezza. Per fare questo, in primo luogo si utilizzano i test di follow-up per scoprire chi sta sviluppando un’infezione su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Con la riapertura delle, valutare se un evento è sicuro richiede l’utilizzo di alcuni test perquante persone hanno potuto in qualche modo contrarre il virus durante l’evento, in modo da mettere tutti in sicurezza. Per fare questo, in primo luogo si utilizzano i test di follow-up per scoprire chi sta sviluppando un’infezione su Quotidianpost.

Advertising

TgLa7 : #BorisJohnson: Dal 19 luglio in #Inghilterra non sarà più obbligatorio portare la mascherina anti-#Covid né ci sara… - QuotidianPost : Covid e discoteche: come capire se ci si è infettati all’evento - PicenoTime : Monitoraggio Iss: “Situazione Covid non critica ma rischio aumenta”. Garavaglia: “Draghi riflette su discoteche”… - NapoliToday : #Cronaca Discoteche, monta la protesta: 'Ognuno fa quello che vuole, ma noi restiamo chiusi' - lupetta60 : RT @Lanf040264: #Meloni cavalca tutti i malumori anti-#Covid: 'Riapertura immediata delle #discoteche'. L'estremista di destra ha capito c… -