Confindustria: Renzi ai Giovani, 'non guardate i sondaggi se no diventate come Casalino' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Il punto oggi è fare politica. C'è una filosofia che Rocco Casalino ha espresso negli anni del governo Conte, quella che valgono solo like e consenso. In politica non è così". Lo ha detto Matteo Renzi nel suo intervento al convegno dei Giovani di Confindustria. "E' tempo della competenza, di chi studia i dossier. Abbiamo già dato con le Lezzi e i Toninelli, ora è il momento delle persone competenti", ha spiegato il leader di Iv sollecitando la platea: "Non guardate i sondaggi se no diventate tutti come Rocco ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Il punto oggi è fare politica. C'è una filosofia che Roccoha espresso negli anni del governo Conte, quella che valgono solo like e consenso. In politica non è così". Lo ha detto Matteonel suo intervento al convegno deidi. "E' tempo della competenza, di chi studia i dossier. Abbiamo già dato con le Lezzi e i Toninelli, ora è il momento delle persone competenti", ha spiegato il leader di Iv sollecitando la platea: "Nonse notuttiRocco ...

Advertising

TV7Benevento : Confindustria: Renzi ai Giovani, 'non guardate i sondaggi se no diventate come Casalino'... - Alice160383 : RT @RenatoSouvarine: Bei tempi, quando #Confindustria chiedeva udienza a #Mattarella, per dirgli che 'il governo non ci ascolta'. ??Infatti,… - rotre54 : Alleanza pubblico privato. Il pubblico paga e il privato incassa. #Confindustria #Draghi #Salvini #Lega… - TuzioristaGreen : RT @CarlaKaky: Il #Movimento5Servi con PD, Renzi, Salvini e Berlusconi fa precipitare nuovamente i lavoratori nell'inferno del precariato p… - DiegoNatoli2 : -