Colpaccio Gratta e Vinci! Con 5€ intasca una cifra immensa

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nuova clamorosa vincita in Italia grazie a un biglietto dele Vinci: l’ultimissimo fortunato ha incassato unadavvero enorme Nuovoin Italia con un bigliettoe Vinci: la dea bendata questa volta ha fatto tappa in Campania, una terra ultimamente parecchio gradita alla buona sorte e che ha fatto sorridere già L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colpaccio Gratta

Consumatore.com

e vinci, un caffè prima del lavoro e l'improvvisa fortuna: 16Omila euro netti 'Non si tratta ... Moreno Poncia " Che dire? Ha fatto un bel: con un biglietto da 3 euro ha conseguito il ...... un altroera stato messo a segno a Gela, in Sicilia, l'1 marzo scorso. All'interno di una tabaccheria, un fortunato cliente aveva comprato une Vinci, riuscendo a piazzare con ...Nuova clamorosa vincita in Italia grazie a un biglietto del Gratta e Vinci: l'ultimissimo fortunato ha incassato una cifra davvero enorme ...Il Gratta e Vinci colpisce ancora: si registra un'altra vincita pazzesca in queste ore per un fortunato che nemmeno ci credeva ...