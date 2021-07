Call of Duty: Black Ops Cold War in un video che mostra la mappa Zombie 'Mauer Der Toten' (Di venerdì 9 luglio 2021) La prossima mappa Zombie di Call of Duty: Black Ops Cold War è in arrivo tra una settimana. Treyarch ha concluso una settimana di teaser con il primo trailer di Mauer Der Toten, la prossima mappa Zombie dello sparatutto. La mappa si unisce alle due mappe Zombie a round esistenti e sarà disponibile il 15 luglio con l'aggiornamento di metà stagione. Come avrete intuito dai recenti teaser, Mauer Der Toten si svolge a Berlino nel febbraio 1985. Gli eventi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) La prossimadiofOpsWar è in arrivo tra una settimana. Treyarch ha concluso una settimana di teaser con il primo trailer diDer, la prossimadello sparatutto. Lasi unisce alle due mappea round esistenti e sarà disponibile il 15 luglio con l'aggiornamento di metà stagione. Come avrete intuito dai recenti teaser,Dersi svolge a Berlino nel febbraio 1985. Gli eventi ...

