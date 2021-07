Calcio | Barça Koeman ' Messi? Preoccupato ma ho fiducia in Laporta'

(Di venerdì 9 luglio 2021) "Leo ha dato il massimo con questo club e per me deve continuare" BARCELLONA (SPAGNA) - "Quando una cosa non è risolta è normale preoccuparsi, ma ho pienanel nostro presidente". Risponde così ...

Advertising

Gazzetta_it : Pjanic può tornare alla Juve: il Barça lo 'regala', Allegri sorride - Zona_calcio_69_ : Piú conosco le persone piú capisco perchè noè sulla barca portó solo gli animali - MarcoMemmont : @CucchiRiccardo @EsercitoCrucian Andammo a mangiare una pizza orribile il 6 giugno 2015 dopo barca- Juve era quasi… - Edorsi53 : @giovannisalvest Se ricordo bene, in quell'occasione, #Kuipers punì un abbraccio di #Nesta a #Busquets dopo aver fi… - salvione : Totti in barca provoca Ilary e la Hunziker: 'Prima le vecchie...' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Barça

La Gazzetta del Mezzogiorno

"Leo ha sempre dimostrato di voler continuare al- ha aggiunto Koeman - . So che il club sta lavorando con i suoi avvocati e suo padre per raggiungere un accordo. Lui per adesso sta giocando la ...' Leo ha sempre dimostrato di voler continuare al- ha sottolineato Koeman - . So che il club sta lavorando con i suoi avvocati e suo padre per raggiungere un accordo. Lui per adesso sta ...