BCE, analisti: revisione strategia non drastica. Apre a tapering soft (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel presentare la revisione della propria strategia di politica monetaria, e in particolare il nuovo obiettivo di inflazione al 2%, la BCE ha posto molta attenzione sulla maggiore chiarezza nella comunicazione. Il nuovo obiettivo d’inflazione simmetrico potrebbe però vedere applicazione già nei prossimi mesi, quando la BCE avrà il margine di manovra necessario per rimanere rilassata quando l’inflazione dell’Eurozona si avvicinerà molto probabilmente al 3% entro la fine dell’anno. Nonostante la portata storica del cambiamento di strategia – è il primo dal 2003 – gli analisti stanno commentando con una certa ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel presentare ladella propriadi politica monetaria, e in particolare il nuovo obiettivo di inflazione al 2%, la BCE ha posto molta attenzione sulla maggiore chiarezza nella comunicazione. Il nuovo obiettivo d’inflazione simmetrico potrebbe però vedere applicazione già nei prossimi mesi, quando la BCE avrà il margine di manovra necessario per rimanere rilassata quando l’inflazione dell’Eurozona si avvicinerà molto probabilmente al 3% entro la fine dell’anno. Nonostante la portata storica del cambiamento di– è il primo dal 2003 – glistanno commentando con una certa ...

