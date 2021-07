Addio Massimo | barista dal cuore d' oro | ' Agli Archi mancherà la sua gentilezza'

(Di venerdì 9 luglio 2021) ANCONA - In tanti ieri pomeriggio si sono ritrovati alla chiesa dei Salesiani per dare l'ultimo saluto aDi Prenda, 59 anni, titolare del Bar Apollo, storico locale che si trova in via Marconi ...

Originario di Aquilonia, in provincia di Avellino,Di Prenda per qualche anno era stato in Germania per poi arrivare ad Ancona, dove aveva aperto nel lontano 1985 proprio il bar in via ...... costretto alla sosta forzata assieme a Filippo Alicervi, dava già l'ad ogni sogno di gloria, ... che lo vede completare il Casentino al quinto posto in classe A6,Minardi continua nel ...Sta svanendo progressivamente l’ipotesi di vedere Mikkel Damsgaard indossare la maglia del Milan nella prossima stagione di Serie A. Il valore del danese, artefice di un super europeo con la sua ...«La verità è che nessuno sa come finirà questa partita e che probabilmente finirà dopo l’estate». A sera, dopo una nuova giornata di scontro sul ddl Zan, tra i corridoi di palazzo Madama la consapevol ...