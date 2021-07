Zevi | incompetenza Calenda su Vela Calatrava

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Ma si può scrivere una roba del genere? Questa sarebbe la competenza? Primo: il bene è dell’università e non del Comune, quindi il Sindaco non decide proprio nulla. Secondo: questa è l’idea di modernizzazione e rigenerazione urbana che un candidato innovatore esprime? Demolire l’architettura contemporanea e trasformarla in ferraglia? Come direbbe la Sora Lella: annamo bene, annamo proprio bene!”. Così in un post su Facebook, Tobia, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, in riferimento ad un post di Carlosulladi