Wimbledon, Simone Bolelli in semifinale nel doppio: dove seguire il match (Di giovedì 8 luglio 2021) Wimbledon, Simone Bolelli in coppia con l’argentino Gonzalez disputerà la semifinale del prestigioso torneo inglese. Ecco dove seguire il match Simone Bolelli, il tennista classe ’85 ha conquistato la semifinale di Wimbledon (Getty Images)Se nel torneo singolare Matteo Berrettini sta incantando tutti conquistando la semifinale di Wimbledon, anche nel doppio i colori ”azzurri” si stanno facendo valere. E’ il caso di Simone ... Leggi su ck12 (Di giovedì 8 luglio 2021)in coppia con l’argentino Gonzalez disputerà ladel prestigioso torneo inglese. Eccoil, il tennista classe ’85 ha conquistato ladi(Getty Images)Se nel torneo singolare Matteo Berrettini sta incantando tutti conquistando ladi, anche neli colori ”azzurri” si stanno facendo valere. E’ il caso di...

