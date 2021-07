Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2021 ore 12:30 (Di giovedì 8 luglio 2021) Viabilità DEL 8 LUGLIO 2021 ORE 12.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULLA SETTEVENE PALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO CERVETERI LADISPOLI DELLA A12 Roma TARQUINIA SITUAZIONE INVARIATA SULLA A1 Roma FIRENZE. UN INCIDENTE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE SUD VERSO Roma PROVOCA CODE DI 9 KM CON TENDENZA IN AUMENTO. SI CONSIGLIA DI USCIRE A FABRO E PERCORRERE LA STATALE 71 PER RIENTRARE AD ORVIETO. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO SI RALLENTA TRA ARDEATINA E ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021)DEL 8 LUGLIOORE 12.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA SETTEVENE PALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO CERVETERI LADISPOLI DELLA A12TARQUINIA SITUAZIONE INVARIATA SULLA A1FIRENZE. UN INCIDENTE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE SUD VERSOPROVOCA CODE DI 9 KM CON TENDENZA IN AUMENTO. SI CONSIGLIA DI USCIRE A FABRO E PERCORRERE LA STATALE 71 PER RIENTRARE AD ORVIETO. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO SI RALLENTA TRA ARDEATINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 07 - 2021 ore 08:45 VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2021 ORE 08.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN ... SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO ROMA URBE CODE A TRATTI SULLA PONTINA ALL'ALTEZZA DI APRILIA E Più ...

