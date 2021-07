Variante Delta in Italia, dopo 3 mesi la curva dei contagi torna a salire. «Rt sopra 1 in 11 Regioni» (Di giovedì 8 luglio 2021) La Variante Delta ha invertito la tendenza della curva dei contagi in Italia. Per tre mesi i casi di infezione da SarsCoV2 nel nostro Paese hanno continuato a scendere, ma a fine giugno la discesa ha... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 luglio 2021) Laha invertito la tendenza delladeiin. Per trei casi di infezione da SarsCoV2 nel nostro Paese hanno continuato a scendere, ma a fine giugno la discesa ha...

Advertising

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - dondogliocg : RT @durezzadelviver: Giornale radio. Notizia 1: Aaaargh, variante delta, 60.000 persone a Wembley per la finale degli europei, esplode il… - Teresatherry0 : RT @chuck_pcatitaly: @Gianmar26145917 Ma come nn ci ha mandato a votare perchè era pericoloso per gli assembramenti ed ora, per pura visibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Risale il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Italia Intanto in Israele tornano le restrizioni a causa della variante Delta e in Russia aumenta l'allarme: 734 morti in 24 ore. Mentre, dopo l'aumento dei casi in Giappone ormai è ufficiale: stato d'...

Covid, Sileri: 'Più il virus circola più cresce il rischio varianti, aumento contagi ci sarà' ... "in una piazza gremita di persone , in cui non tutti hanno fatto il vaccino o il tampone, si può generare un focolaio ed è quello che accadrà perché la variante Delta è più contagiosa e perché il ...

Coronavirus: quanto è pericolosa la nuova variante Delta Plus? National Geographic Italia Varianti e Fed fanno tremare Wall Street (Teleborsa) - Si muove al ribasso la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte de ...

Borse in netto calo, Milano la peggiore. Nuovi timori per la variante Delta Tra questi i timori per la variante Delta del Covid, che stanno portando il governo giapponese a estendere lo stato di emergenza a Tokyo per tutta la durata delle Olimpiadi.

Intanto in Israele tornano le restrizioni a causa dellae in Russia aumenta l'allarme: 734 morti in 24 ore. Mentre, dopo l'aumento dei casi in Giappone ormai è ufficiale: stato d'...... "in una piazza gremita di persone , in cui non tutti hanno fatto il vaccino o il tampone, si può generare un focolaio ed è quello che accadrà perché laè più contagiosa e perché il ...(Teleborsa) - Si muove al ribasso la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte de ...Tra questi i timori per la variante Delta del Covid, che stanno portando il governo giapponese a estendere lo stato di emergenza a Tokyo per tutta la durata delle Olimpiadi.