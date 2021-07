Un sito di moda s’innamora di Evani: “Può fare un lavoro meno volgare di dirigere un allenamento“ (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli italiani sono stati elogiati per diversi motivi in questa edizione degli Europei. Tra le varie lodi, ce ne sono state anche per lo stile e l’eleganza, dei giocatori come dello staff tecnico. L’ultima però è più particolare: il sito di moda Mr Porter ha scritto un articolo in totale elogio di Alberico Evani, assistente di Mancini. Se sei come noi, potresti esserti distratto durante una partita dell’Italia. I tuoi occhi potrebbero essere catturati da una persona a bordocampo. Sembra un po’ troppo elegante e disinvolto per dare veloci istruzioni alle riserve. È possibile addirittura che oscuri il suo capo, l’immacolato Roberto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli italiani sono stati elogiati per diversi motivi in questa edizione degli Europei. Tra le varie lodi, ce ne sono state anche per lo stile e l’eleganza, dei giocatori come dello staff tecnico. L’ultima però è più particolare: ildiMr Porter ha scritto un articolo in totale elogio di Alberico, assistente di Mancini. Se sei come noi, potresti esserti distratto durante una partita dell’Italia. I tuoi occhi potrebbero essere catturati da una persona a bordocampo. Sembra un po’ troppo elegante e disinvolto per dare veloci istruzioni alle riserve. È possibile addirittura che oscuri il suo capo, l’immacolato Roberto ...

Advertising

napolista : Mr Porter scrive così del vice di Mancini: “Sembra un sarto milanese. È elegante, può distrarre dalla partita”. - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Altaroma: International Couture dalla Calabria al Libano - Moda - ANSA - fisco24_info : Borsa: Europa in calo guarda a banche centrali, Milano -2,9%: Piazza Affari pesante con la moda e le banche - fisco24_info : Borsa: Milano maglia nera in Europa, giù banche e moda: Soffrono anche energia e auto. Lo spread Btp-Bund a 106 pun… - CCKKI : #Borsa: #Europa in calo con ipotesi su mosse #Fed, Milano -2,2% A #PiazzaAffari in flessione #banche e #moda. Eco… -