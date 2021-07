Tutti i gioielli più belli dal Festival di Cannes 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) Niente da fare, i red carpet con le star vestite di tutto punto non potevano essere sostituiti dalle foto postate a distanza durante i pochi eventi glamour della pandemia. Ora i grandi eventi sono tornati e in particolare il Festival di Cannes è il simbolo della ripartenza del cinema e anche della moda. Tornano così anche i favolosi gioielli che da sempre sono protagonisti delle immagini della kermesse, indosso alle dive protagoniste dei film in concorso e alle invitate famose. Nella gallery, tutte le creazioni di Alta Gioielleria più belle viste al Festival di Cannes 2021. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 luglio 2021) Niente da fare, i red carpet con le star vestite di tutto punto non potevano essere sostituiti dalle foto postate a distanza durante i pochi eventi glamour della pandemia. Ora i grandi eventi sono tornati e in particolare ildiè il simbolo della ripartenza del cinema e anche della moda. Tornano così anche i favolosiche da sempre sono protagonisti delle immagini della kermesse, indosso alle dive protagoniste dei film in concorso e alle invitate famose. Nella gallery, tutte le creazioni di Alta Gioielleria più belle viste aldi. ...

Advertising

rt_feet : RT @_madamenoire_: Che succede miseri falliti avete finito tutti i vostri risparmi? Vi conviene guadagnare in fretta, vendetevi pure i gioi… - rtfindommistres : RT @_madamenoire_: Che succede miseri falliti avete finito tutti i vostri risparmi? Vi conviene guadagnare in fretta, vendetevi pure i gioi… - _AmoPiedi85_ : RT @_madamenoire_: Che succede miseri falliti avete finito tutti i vostri risparmi? Vi conviene guadagnare in fretta, vendetevi pure i gioi… - carloblue71 : RT @_madamenoire_: Che succede miseri falliti avete finito tutti i vostri risparmi? Vi conviene guadagnare in fretta, vendetevi pure i gioi… - Brun0Parent : RT @_madamenoire_: Che succede miseri falliti avete finito tutti i vostri risparmi? Vi conviene guadagnare in fretta, vendetevi pure i gioi… -