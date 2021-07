Trump vuole denunciare Facebook, Google e Twitter (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump farà causa a Facebook, Google, Twitter e ai loro amministratori delegati Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey, accusandoli di aver censurato le voci dei conservatori statunitensi. Trump però non agirà da solo. L’imprenditore di New York ha già annunciato che l’azione legale avrà la forma di una class action, che coinvolgerà tutti gli utenti, anche meno famosi di lui, i cui account o post sarebbero stati oscurati. Trump è stato a lungo una forza trascinante e seguitissima sui maggiori social media, capace di fissare l’agenda degli ... Leggi su wired (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldfarà causa ae ai loro amministratori delegati Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey, accusandoli di aver censurato le voci dei conservatori statunitensi.però non agirà da solo. L’imprenditore di New York ha già annunciato che l’azione legale avrà la forma di una class action, che coinvolgerà tutti gli utenti, anche meno famosi di lui, i cui account o post sarebbero stati oscurati.è stato a lungo una forza trascinante e seguitissima sui maggiori social media, capace di fissare l’agenda degli ...

