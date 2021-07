Temptation Island | spoiler | probabile squalifica per Ste

Advertising

shmtpwk : @stefansiaa io amo sto leggendo quella di temptation island HAHAHAH - Vafkez : Ho appena messo un #like a un bel #video su #YouTube: IL FALO' DELLA VERGOGNA | Temptation Island 2021 *Reaction* |… - sweatxgia : RT @91MEDICVNE: ?? ULTERIORI SCATTI DALL’ANTEPRIMA DI TEMPTATION ISLAND: VIP EDITION !! - Laprinci_ : Che ne siamo usciti peggiori ce lo dimostrano le coppie di Temptation Island #registrazionidiskyQacaso# - benedettarapan3 : RT @91MEDICVNE: ?? ULTERIORI SCATTI DALL’ANTEPRIMA DI TEMPTATION ISLAND: VIP EDITION !! -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Dopo la seconda puntata di2021 , tra i telespettatori aleggia un sospetto. Alla fine dell'appuntamento di lunedì 5 luglio, Valentina e Tommaso hanno abbandonato il programma e non più da coppia. In ...A stupire l'ex protagonista di, inoltre sarebbe stato anche il fatto che la 22enne, nonostante abbia tanto parlo con lei non abbia comunque mai fatto cenno a donazioni o a donare ...Fornito da Rumors.it Temptation Island: le prime dichiarazioni dopo il falò di Tommaso e Valentina |LEGGI Se si considerano gli ascolti dell’ultima edizione del reality, terminata lo scorso 7 giugno, ...Temptation Island: Tommaso e Valentina sembrano essersi lasciati nel corso della seconda puntata. Sarà vero? L'indiscrezione ...