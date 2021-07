State of Play PS5 e PS4 tra Deathloop, indie e third party! Alle 22:40 lo commentiamo in diretta (Di giovedì 8 luglio 2021) Questa sera è tempo di un nuovo State of Play con protagonisti assoluti Deathloop e i giochi indie e third party. Noi ovviamente saremo in diretta per commentare ogni annuncio! Ma cosa dobbiamo aspettarci dall'evento? Ecco le parole con cui Sony lo ha presentato: "Abbiamo già visto in azione i poteri da capogiro di Colt ma in questo caso daremo uno sguardo a nove minuti del contorto mondo di Deathloop nel nuovo State of Play. In questa estesa sequenza di gamePlay, vedremo Colt utilizzare le sue abilità per appostarsi sui ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 luglio 2021) Questa sera è tempo di un nuovoofcon protagonisti assolutie i giochiparty. Noi ovviamente saremo inper commentare ogni annuncio! Ma cosa dobbiamo aspettarci dall'evento? Ecco le parole con cui Sony lo ha presentato: "Abbiamo già visto in azione i poteri da capogiro di Colt ma in questo caso daremo uno sguardo a nove minuti del contorto mondo dinel nuovoof. In questa estesa sequenza di game, vedremo Colt utilizzare le sue abilità per appostarsi sui ...

