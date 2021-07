Spalletti: "I calciatori sono in debito con me", la risposta di De Laurentiis rincara la dose (Di giovedì 8 luglio 2021) Alla domanda su quale potesse essere il miglior modo per affrontare la mancata qualificazione alla Champions dello scorso campionato, ha risposto così Luciano Spalletti: "Loro sono già in debito con me. Tutti. Il perché lo dirò poi ai miei calciatori, non lo posso dire qui" Prontamente, dalla prima fila, è arrivato anche il commento, quasi scherzoso, del presidente Aurelio De Laurentiis: "Anche con me e con i tifosi" Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 luglio 2021) Alla domanda su quale potesse essere il miglior modo per affrontare la mancata qualificazione alla Champions dello scorso campionato, ha risposto così Luciano: "Lorogià incon me. Tutti. Il perché lo dirò poi ai miei, non lo posso dire qui" Prontamente, dalla prima fila, è arrivato anche il commento, quasi scherzoso, del presidente Aurelio De: "Anche con me e con i tifosi"

