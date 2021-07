Sostegni bis, gli emendamenti approvati in commissione Bilancio della Camera (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Procede l’esame degli emendamenti al dl Sostegni bis in commissione Bilancio della Camera. L’obiettivo è quello di andare avanti ad oltranza per l’ok definitivo e consentire l’approdo in Aula calendarizzato per domani. La discussione generale sul decreto –secondo quanto fanno sapere i gruppi parlamentari – avrà, infatti, inizio nell’Aula di Montecitorio domani dalle 9.30. Nel testo figurano aiuti ai settori più colpiti dal wedding alle fiere, dai gestori di impianti sciistici al resto delle attività economiche che hanno subito uno stop a causa del Covid. RISORSE A WEDDING, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Procede l’esame deglial dlbis in. L’obiettivo è quello di andare avanti ad oltranza per l’ok definitivo e consentire l’approdo in Aula calendarizzato per domani. La discussione generale sul decreto –secondo quanto fanno sapere i gruppi parlamentari – avrà, infatti, inizio nell’Aula di Montecitorio domani dalle 9.30. Nel testo figurano aiuti ai settori più colpiti dal wedding alle fiere, dai gestori di impianti sciistici al resto delle attività economiche che hanno subito uno stop a causa del Covid. RISORSE A WEDDING, ...

Cartelle, dichiarazioni e tasse: la Camera riscrive il calendario fiscale 2021 Slittano al 10 settembre i versamenti delle partite Iva soggette alle pagelle fiscali. Rinvio al 15 novembre per la rivalutazione di quote e terreni Il decreto sostegni bis riscrive il calendario fiscale del 2021. Con una serie di emendamenti riformulati da maggioranza e Governo cambiano i termini di versamento delle tasse per le partite Iva soggette alle ...

Sostegni bis automatici per 1,8 mln di partite Iva. Come e quando arrivano i pagamenti Gazzetta del Sud Cinque milioni all'ospedale Gaslini grazie all'emendamento al decreto 'Sostegni bis' in merito all'approvazione dell'emendamento contenuto nei riformulati al decreto 'Sostegni bis' che assegna cinque milioni di euro di ristoro per i maggiori costi sostenuti per l'emergenza pandemica e ...

Embraco, Grimaldi (LUV): “Atteggiamento del Governo vergognoso” La dichiarazione dell' esponente di Liberi e Uguali. “Il Ministro Giorgetti dichiara a mezzo stampa che 'purtroppo, pur consapevoli della situazione delicata e difficile, non ci sono le condizioni ess ...

