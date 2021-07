Scramble reale in Lituania | Pedro Sanchez interrompe il discorso

Advertising

... costretto a sospendere il suo discorso per un "Alpha", un decollo su allarme del caccia spagnolo Eurofighter che era alle sue spalle, per unamissione d'emergenza: intercettare un ..."Signor presidente, c'è un 'Alpha' ", dice un militare a Nauseda. Quindi i presenti ... Fonti governative hanno detto che c'è stato un allarmee che l'Eurofighter è stato fatto decollare ...Fonti governative hanno detto che c'è stato un allarme reale e che il caccia intercettore è stato fatto ... ed ha effettuato in totale circa 900 ore di volo, con circa 40 Alpha-Scramble reali ...Vilnius, 8 lug. (askanews) - Fuori programma, giovedì 8 luglio 2021 in Lituania durante la conferenza stampa del presidente spagnolo Pedro ...