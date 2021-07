Riapertura in Inghilterra, 4.000 esperti a Johnson: “Esperimento pericoloso” (Di venerdì 9 luglio 2021) La Riapertura totale dell'Inghilterra dal 19 luglio, annunciata pochi giorni fa dal premier Boris Johnson, è stata definita "un Esperimento pericoloso e non etico" da oltre 4.000 scienziati ed esperti, medici e infermieri che hanno pubblicato una lettera su Lancet chiedendo al governo britannico di modificare i piani."Riteniamo che la decisione sia pericolosa e prematura - scrivono nella lettera - il governo britannico deve riconsiderare l'attuale strategia e intraprendere urgenti misure per proteggere la popolazione, anche i bambini. Pensiamo che il governo stia intraprendendo un ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 luglio 2021) Latotale dell'dal 19 luglio, annunciata pochi giorni fa dal premier Boris, è stata definita "une non etico" da oltre 4.000 scienziati ed, medici e infermieri che hanno pubblicato una lettera su Lancet chiedendo al governo britannico di modificare i piani."Riteniamo che la decisione sia pericolosa e prematura - scrivono nella lettera - il governo britannico deve riconsiderare l'attuale strategia e intraprendere urgenti misure per proteggere la popolazione, anche i bambini. Pensiamo che il governo stia intraprendendo un ...

