Pettorine Napoli col famoso coro | «Sarò con te… e tu non devi mollare» – FOTO

Giornata importante in casa Napoli con la presentazione di Luciano Spalletti: novità anche sulle Pettorine utilizzate in allenamento – FOTO

Giornata importante in casa Napoli: oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti, tecnico azzurro che ha preso il posto di Rino Gattuso. Non mancano altre novità, in attesa di svelare la maglia ufficiale. E' stata presentata, infatti, la pettorina con cui i calciatori del Napoli faranno allenamento e riscaldamento con il celebre coro stampato: «Sarò con te… e tu non devi mollare»

