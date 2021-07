Perché l’Europa ha torto su Orban e soci

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 luglio 2021) Chenon debba essere solo un mercato comune, siamo d’accordo. Che debba essere un’istituzione democratica che aggreghi stati democratici e liberali, assolutamente! Che il discorso sui valori comuni, sempre messo da parte o rimosso, vada finalmente posto, non saremmo noi certo a negarlo. Perciò chi scrive è favorevole a che l’istituzione centrale intervenga e ponga condizioni morali agli Stati membri per l’appartenenza alla comunità, e vincoli anche l’erogazione di fondi all’accettazione di certi parametri. A nulla vale dire che il governo di uno Stato può far quel che vuole a casa propria se eletto democraticamente: anche i peggiori dittatori del secolo scorso ...