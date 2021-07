Olimpiadi 2021 a porte chiuse | niente pubblico a Tokyo Stadi e palazzetti deserti causa pandemia

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ledisi disputeranno a. I Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto, non avranno la cornice didell’emergenza sanitaria. Ad annunciarlo in maniera ufficiale è stato Tamayo Marukawa, ministro giapponese con delega proprio ai Giochi Olimpici. Il premier Yoshihide Suga ha annunciato che lo stato di emergenza in Giappone sarà prororogato fino al 22 agosto per “prevenire future ondate della” e così gli atleti non avranno nemmeno il supporto degli spettatori ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2021

In Giappone si è a lungo discusso se posticipare o addirittura cancellare lea causa dell'aumento dei casi Covid. Alla fine è giunta del decisione del governo: 'Prendendo in considerazione ...... Yoshihide Suga , aveva confermato oggi che il governo dichiarerà un nuovo stato d'emergenza a Tokyo per la pandemia Covid che rimarrà in vigore per tutta la durata delle, che si ...Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante l'incontro svolto ieri pomeriggio allo Stato Maggiore Difesa con la rappresentanza di atleti militari in procinto di partire per le Olimpiadi di ...I media giapponesi spiegano che la misura riguarderà, probabilmente, anche le tre prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama ...