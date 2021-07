Migranti, sale tensione su Ocean Viking: naufrago si getta in mare (Di giovedì 8 luglio 2021) sale la tensione a bordo della Ocean Viking, ancora in attesa di un porto di sbarco. Ieri sera un uomo si è gettato in mare. Lo fa sapere Sos Mediterranee, spiegando che l’equipaggio lo ha soccorso ed è fuori pericolo. “E’ stato salvato una settimana fa da una barca in pericolo – spiega l’ong -. Aveva detto: ‘Se sapessi dove e quando sbarcherò potrei resistere. Ma non riesco a resistere all’incertezza’”. Restano in attesa dell’assegnazione di un porto di sbarco i 572 Migranti, salvati in diverse operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale, e da giorni a bordo della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021)laa bordo della, ancora in attesa di un porto di sbarco. Ieri sera un uomo si èto in. Lo fa sapere Sos Mediterranee, spiegando che l’equipaggio lo ha soccorso ed è fuori pericolo. “E’ stato salvato una settimana fa da una barca in pericolo – spiega l’ong -. Aveva detto: ‘Se sapessi dove e quando sbarcherò potrei resistere. Ma non riesco a resistere all’incertezza’”. Restano in attesa dell’assegnazione di un porto di sbarco i 572, salvati in diverse operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale, e da giorni a bordo della ...

Advertising

italiaserait : Migranti, sale tensione su Ocean Viking: naufrago si getta in mare - fisco24_info : Migranti, sale tensione su Ocean Viking: naufrago si getta in mare: Restano in attesa dell'assegnazione di un porto… - liberenotizie : Migranti, sale tensione su Ocean Viking: naufrago si getta in mare. Adnkronos - ultimora - Ultron65 : RT @RaiNews: #migranti, con gli arrivi della scorsa notte sale a 800 il numero di persone presenti nell'hot spot a Lampedusa - AgostinoErmanno : RT @RaiNews: #migranti, con gli arrivi della scorsa notte sale a 800 il numero di persone presenti nell'hot spot a Lampedusa -