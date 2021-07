Maehle, un ko che fa piangere: l’Inghilterra va in finale con polemiche (Di giovedì 8 luglio 2021) Con le lacrime di Joakim Maehle cala il sipario sulla favola Danimarca agli Europei. l’Inghilterra va in finale, per la prima volta nella storia degli Europei, dove troverà l’Italia. Decide un rigore, non la lotteria dei rigori che avevano appena superato gli Azzurri. E scoppia anche la polemica: rigorino? Al minuto 104 dei supplementari, nell’area danese, Sterling, già accusato qualche tempo fa di essere un tuffatore, sembra già in caduta mentre Maehle si ritrae per evitare un contatto. Suo e di Jensen che sta arrivando, contatto che però non sembrerebbe così grave. Tra l’altro, appena prima che Sterling entri in area, ci ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 luglio 2021) Con le lacrime di Joakimcala il sipario sulla favola Danimarca agli Europei.va in, per la prima volta nella storia degli Europei, dove troverà l’Italia. Decide un rigore, non la lotteria dei rigori che avevano appena superato gli Azzurri. E scoppia anche la polemica: rigorino? Al minuto 104 dei supplementari, nell’area danese, Sterling, già accusato qualche tempo fa di essere un tuffatore, sembra già in caduta mentresi ritrae per evitare un contatto. Suo e di Jensen che sta arrivando, contatto che però non sembrerebbe così grave. Tra l’altro, appena prima che Sterling entri in area, ci ...

