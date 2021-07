Lutto per Robert Downey jr, è morto il padre (Di giovedì 8 luglio 2021) New York, 8 lug. - (Adnkronos) - L'attore e regista statunitense Robert Downey Sr., padre di Robert Downy jr noto come interprete di film come "Vivere e morire a Los Angeles" (1985) e "La grande promessa" (1988) e filmmaker sperimentale di culto, è morto mercoledì 7 luglio "serenamente" nel sonno nella sua casa di New York all'età di 85 anni. "Da tempo era malato del morbo di Parkinson". L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio, la star di "Iron Man" Robert Downey Jr. con un post su su Instagram rendendo omaggio al "regista anticonformista". Nato il 24 giugno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) New York, 8 lug. - (Adnkronos) - L'attore e regista statunitenseSr.,diDowny jr noto come interprete di film come "Vivere e morire a Los Angeles" (1985) e "La grande promessa" (1988) e filmmaker sperimentale di culto, èmercoledì 7 luglio "serenamente" nel sonno nella sua casa di New York all'età di 85 anni. "Da tempo era malato del morbo di Parkinson". L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio, la star di "Iron Man"Jr. con un post su su Instagram rendendo omaggio al "regista anticonformista". Nato il 24 giugno ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Mi piacerebbe molto che il nostro paese le fosse riconoscente per tutto ciò che ha rappresentato per noi e nel… - TV7Benevento : Lutto per Robert Downey jr, è morto il padre... - CalafatoChiara : @ilfoglio_it @ferrarailgrasso Il paragone non ha alcun senso. Aggiungerei che, dopo un lutto che ha colpito non s… - CalafatoChiara : Ma che paragone è? Non ha alcun senso. Aggiungerei che, dopo un lutto che ha colpito non soltanto l'Italia ma dive… - StampaCuneo : Nicolas morto in moto a 29 anni: la Pro loco di Venasca rinvia per lutto la cena in piazza -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Robert Downey Jr.: è morto il padre scomparso l attore e regista Robert Downey Sr.. Lutto per Robert Downey Jr.: il padre Robert Downey Sr. morto all et di 85 ...

Aeroporti. Liquidata Aerogest e novità per il Valerio Catullo Il Consiglio comunale si è aperto con un minuto di silenzio in osservanza del lutto cittadino proclamato oggi per i funerali di Tommaso e Michele , i due bambini che sabato scorso hanno perso la vita ...

Lutto per il collega Tommaso Rodano, il cordoglio delle redazioni del Fatto Quotidiano e de Ilfattoquotidiano Il Fatto Quotidiano Lutto per Robert Downey jr, è morto il padre New York, 8 lug. – (Adnkronos) – L’attore e regista statunitense Robert Downey Sr., padre di Robert Downy jr noto come interprete di film come “Vivere e morire a Los Angeles” (1985) e “La grande ...

Marcallo in lutto, è morta Piera Loaldi Mazzetti MARCALLO – Grande cultrice del valore della famiglia, donna di saldi principi e generosa in affetto. Questo il volto di Piera Loaldi, moglie di Franco Mazzetti, che si è spenta all’età di 85 anni nell ...

scomparso l attore e regista Robert Downey Sr..Robert Downey Jr.: il padre Robert Downey Sr. morto all et di 85 ...Il Consiglio comunale si è aperto con un minuto di silenzio in osservanza delcittadino proclamato oggii funerali di Tommaso e Michele , i due bambini che sabato scorso hanno perso la vita ...New York, 8 lug. – (Adnkronos) – L’attore e regista statunitense Robert Downey Sr., padre di Robert Downy jr noto come interprete di film come “Vivere e morire a Los Angeles” (1985) e “La grande ...MARCALLO – Grande cultrice del valore della famiglia, donna di saldi principi e generosa in affetto. Questo il volto di Piera Loaldi, moglie di Franco Mazzetti, che si è spenta all’età di 85 anni nell ...