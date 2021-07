'Luis Enrique ad un passo dal rinnovo con la Spagna' (Di giovedì 8 luglio 2021) La sconfitta ai calci di rigore contro l'Italia e l'eliminazione in semifinale ad Euro 2020 , non sarà decisiva per il futuro di Luis Enrique . Il tecnico asturiano rimarrà sulla panchina delle Furie ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) La sconfitta ai calci di rigore contro l'Italia e l'eliminazione in semifinale ad Euro 2020 , non sarà decisiva per il futuro di. Il tecnico asturiano rimarrà sulla panchina delle Furie ...

Advertising

Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - LiaCapizzi : 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato… - antoniopalmieri : •Il dialogo sorridente Luis Enrique-Chiesa •La mimica sorridente e travolgente di Chiellini con arbitri e Jordi Alb… - BlackEagle1967 : @1962Greco Cosa dire Stefano, concordo Luis Enrique e’ un vero uomo di sport. - unbrokven : RT @itscoffeesenpai: Luis Enrique che scherza con Chiesa prima del secondo tempo supplementare, massimo rispetto per quest’uomo #ITASPA #It… -