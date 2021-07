Le Olimpiadi Tokyo 2020 non avranno pubblico: la decisione ufficiale (Di giovedì 8 luglio 2021) Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, con l'annuncio del Premier giapponese Suga che lasciava intendere come le possibilità di assistere alle Olimpiadi Tokyo 2020 come spettatori, fossero ormai alquanto ridotte. Ora, come riportato da Adnkronos, arriva la conferma ufficiale, da parte del ministro per Olimpiadi, Tamayo Marukawa. La decisione finale, a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi estive in Giappone, è giunta dopo uno scambio di opinioni con gli organizzatori. Così ha reso noto la locale agenzia di stampa Kyodo. E' prevalsa insomma la linea della prudenza, ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 8 luglio 2021) Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, con l'annuncio del Premier giapponese Suga che lasciava intendere come le possibilità di assistere allecome spettatori, fossero ormai alquanto ridotte. Ora, come riportato da Adnkronos, arriva la conferma, da parte del ministro per, Tamayo Marukawa. Lafinale, a pochi giorni dall'inizio delleestive in Giappone, è giunta dopo uno scambio di opinioni con gli organizzatori. Così ha reso noto la locale agenzia di stampa Kyodo. E' prevalsa insomma la linea della prudenza, ...

guerini_lorenzo : In bocca al lupo agli atleti della #Difesa in partenza per #Tokyo! Portatori di speranza di un mondo che vuole torn… - repubblica : Olimpiadi, niente spettatori a Tokyo causa Covid - Gazzetta_it : I Giochi di Tokyo a porte chiuse: niente pubblico #Olimpiadi - RivistaUndici : Le gare alle Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza pubblico. - infoitsport : Tokyo 2020, Comitato olimpico giapponese: 'Le olimpiadi saranno senza spettatori' -