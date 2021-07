Gualtieri: patto con costruttori su diritti edificatori (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – diritti edificatori riconveriti nella costruzione di asili nido, Case della Salute, Case della comunità, servizi di prossimità, infrastrutture sociali e opere di riqualificazione della città. Attorno a questi assi Roberto Gualtieri intende realizzare un patto con i costruttori romani che detengono diverse autorizzazioni a costruire ancora ferme e che di fatto stanno bloccando tante aree della città. Il candidato del centrosinistra a sindaco della Capitale ha illustrato la sua idea nel corso di un’intervista all’agenzia Dire: “Ho proposto un grande patto con le forze sociali, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma –riconveriti nella costruzione di asili nido, Case della Salute, Case della comunità, servizi di prossimità, infrastrutture sociali e opere di riqualificazione della città. Attorno a questi assi Robertointende realizzare uncon iromani che detengono diverse autorizzazioni a costruire ancora ferme e che di fatto stanno bloccando tante aree della città. Il candidato del centrosinistra a sindaco della Capitale ha illustrato la sua idea nel corso di un’intervista all’agenzia Dire: “Ho proposto un grandecon le forze sociali, ...

Advertising

pieroomega : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Quelle di #Gualtieri non sono solo parole contro @virginiaraggi, ma contro l'intelligenza dei roman… - marinellafly12 : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Quelle di #Gualtieri non sono solo parole contro @virginiaraggi, ma contro l'intelligenza dei roman… - gioatriz : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Quelle di #Gualtieri non sono solo parole contro @virginiaraggi, ma contro l'intelligenza dei roman… - marcellone8 : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Quelle di #Gualtieri non sono solo parole contro @virginiaraggi, ma contro l'intelligenza dei roman… - TPeppino : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia Quelle di #Gualtieri non sono solo parole contro @virginiaraggi, ma contro l'intelligenza dei roman… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri patto I due negoziati cruciali per l'Italia ... quella proposta fu respinta dall'allora ministro dell'Economia italiano, Roberto Gualtieri, oltre ... Il ritorno dei vincoli Riguardo al patto di stabilità e crescita, che dovrebbe tornare in vigore a ...

La sinistra che si allea con il Pd: "Non stiamo facendo un partitino" ... e se pensiamo al 'patto per il lavoro e per il clima' o alla gratuità del trasporto scolastico in ... con le nette affermazioni di Lepore e Gualtieri, indichino una chiara direzione che peraltro avevo ...

Gualtieri: patto con costruttori su diritti edificatori - RomaDailyNews RomaDailyNews Gualtieri: patto con costruttori su diritti edificatori Roma - Diritti edificatori riconveriti nella costruzione di asili nido, Case della Salute, Case della comunità, servizi di prossimità, infrastrutture ...

Roberto Gualtieri lavora alle alleanze: uno schema di sei liste per conquistare il Campidoglio Roberto Gualtieri lavora alle alleanze per conquistare il Campidoglio. Ci sarà ovviamente la lista PD, che vuole guidata da nomi di peso e a cui sta lavorando anche in stretto co ...

... quella proposta fu respinta dall'allora ministro dell'Economia italiano, Roberto, oltre ... Il ritorno dei vincoli Riguardo aldi stabilità e crescita, che dovrebbe tornare in vigore a ...... e se pensiamo al 'per il lavoro e per il clima' o alla gratuità del trasporto scolastico in ... con le nette affermazioni di Lepore e, indichino una chiara direzione che peraltro avevo ...Roma - Diritti edificatori riconveriti nella costruzione di asili nido, Case della Salute, Case della comunità, servizi di prossimità, infrastrutture ...Roberto Gualtieri lavora alle alleanze per conquistare il Campidoglio. Ci sarà ovviamente la lista PD, che vuole guidata da nomi di peso e a cui sta lavorando anche in stretto co ...