Advertising

Billa42_ : FED: condizioni per tapering arriveranno “prima del previsto” - newsfinanza : Verbali FED, condizioni per tapering sono attese 'prima del previsto' - classcnbc : FED E TAPERING Dal #FOMC di ieri è emerso che alcuni esponenti si aspettano che le condizioni per iniziare a ridur… -

Ultime Notizie dalla rete : FED condizioni

Dai verbali emerge anche come vari componenti dell'istituto centrale attendano che talivengano raggiunte prime di quanto anticipato nelle precedenti riunioni. Oltre a questo, è emerso ...Nelle conclusioni, i funzionari dellaconvengono che "lefinanziarie complessive sono rimaste molto accomodanti , riflettendo in parte l'orientamento della politica monetaria, che ha ...Secondo un verbale della FED, le condizioni per la riduzione per il ritmo di acquisti (tapering) arriveranno "prima del previsto".Fine agosto 2020: in occasione del simposio di Jackson Hole, lanciato in via virtuale a causa della pandemia Covid-19, Jerome Powell fa la storia della Fed annunciando che il target di inflazione del ...