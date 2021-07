Fabrizio Corona, portato in tribunale da Selvaggia Lucarelli (Di giovedì 8 luglio 2021) Ancora una volta Fabrizio Corona è al centro della cronaca rosa. Questa volta, però, non sono buone le notizie riguardanti su di lui. L’ex re dei paparazzi, questa volta, deve dare i conti con Selvaggia Lucarelli che ha deciso di portarlo in tribunale con l’accusa di diffamazione. Una notizia che non è stata presa di buon occhi da Corona, che ha commentato il tutto con queste parole: “Con tutti i problemi che ci sono in Italia, perché fanno questi processi del c****”. Fabrizio Corona contro Selvaggia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Ancora una voltaè al centro della cronaca rosa. Questa volta, però, non sono buone le notizie riguardanti su di lui. L’ex re dei paparazzi, questa volta, deve dare i conti conche ha deciso di portarlo incon l’accusa di diffamazione. Una notizia che non è stata presa di buon occhi da, che ha commentato il tutto con queste parole: “Con tutti i problemi che ci sono in Italia, perché fanno questi processi del c****”.contro...

