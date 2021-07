“Era una spione”. 15enne uccide l’amico di 12 anni in un modo terribile (Di giovedì 8 luglio 2021) Ucciso dall’amico perché “era uno spione”. Così è morto Robert Buncis, 12 anni, nel borso di Fishtoft, vicino a Boston, nel Lincolnshire, in Inghilterra. Un omicidio brutale che ha scosso la piccola comunità, dove le famiglie dell’assassino e della vittima erano conosciute. Il giovane ha perso la vita a due giorni dal suo tredicesimo compleanno sotto i colpi inferti dall’amico, un 15enne di cui non sono state rese note le generalità perché non ancora maggiorenne, che poi si è accanito sul suo corpo tentando anche di decapitarlo. Il fatto è accaduto lo scorso 12 dicembre e in questi giorni si è aperto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Ucciso dalperché “era uno”. Così è morto Robert Buncis, 12, nel borso di Fishtoft, vicino a Boston, nel Lincolnshire, in Inghilterra. Un omicidio brutale che ha scosso la piccola comunità, dove le famiglie dell’assassino e della vittima erano conosciute. Il giovane ha perso la vita a due giorni dal suo tredicesimo compleanno sotto i colpi inferti dal, undi cui non sono state rese note le generalità perché non ancora maggiorenne, che poi si è accanito sul suo corpo tentando anche di decapitarlo. Il fatto è accaduto lo scorso 12 dicembre e in questi giorni si è aperto il ...

