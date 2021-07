Dramma sui binari a Fabriano: 15enne investita dal treno in arrivo, è gravissima (Di giovedì 8 luglio 2021) Dramma sui binari a Fabriano. L’episodio nel pomeriggio di oggi lungo il tratto marchigiano della linea ferroviaria Ancona-Orte dove un treno in arrivo ha investito una ragazzina di soli 15 anni ferendola gravemente. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la ragazzina sarebbe stata investita da un treno regionale mentre era in arrivo sul binario. Drammatico episodio nel pomeriggio di oggi lungo il tratto marchigiano della linea ferroviaria Ancona-Orte dove un treno in arrivo ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 8 luglio 2021)sui. L’episodio nel pomeriggio di oggi lungo il tratto marchigiano della linea ferroviaria Ancona-Orte dove uninha investito una ragazzina di soli 15 anni ferendola gravemente. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la ragazzina sarebbe statada unregionale mentre era insulo.tico episodio nel pomeriggio di oggi lungo il tratto marchigiano della linea ferroviaria Ancona-Orte dove uninha ...

Advertising

Frankf1842 : RT @Moonlightshad1: Il dramma dei politici e opinionisti disonesti non sono i #Ferragnez: sono le decine di migliaia di persone che si sint… - Libertysunflow : RT @Moonlightshad1: Il dramma dei politici e opinionisti disonesti non sono i #Ferragnez: sono le decine di migliaia di persone che si sint… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Il dramma dei politici e opinionisti disonesti non sono i #Ferragnez: sono le decine di migliaia di persone che si sint… - AlessandroFanet : RT @Moonlightshad1: Il dramma dei politici e opinionisti disonesti non sono i #Ferragnez: sono le decine di migliaia di persone che si sint… - AseroGiovanna : RT @Moonlightshad1: Il dramma dei politici e opinionisti disonesti non sono i #Ferragnez: sono le decine di migliaia di persone che si sint… -