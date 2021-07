Donne morte nel campo, identificati gli uomini che erano con loro (Di giovedì 8 luglio 2021) Le due Donne morte nel campo sono decedute a causa del forte trauma da investimento. identificati anche gli uomini che erano con loro La morte di Hanan Nekhla, 32 anni e Sara El Jaafari, 28 anni, le due amiche marocchine senza fissa dimora che hanno perso la vita in un campo di granturco sabato 20 giugno a Locate Triulzi ha destano non poco scalpore sia per la dinamica dei fatti, sia perchè molti sono ancora i punti da capire. Intanto, sono arrivati gli esiti definitivi dell’autopsia svolta sui corpi delle due giovani dall’istituto di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Le duenelsono decedute a causa del forte trauma da investimento.anche glicheconLadi Hanan Nekhla, 32 anni e Sara El Jaafari, 28 anni, le due amiche marocchine senza fissa dimora che hanno perso la vita in undi granturco sabato 20 giugno a Locate Triulzi ha destano non poco scalpore sia per la dinamica dei fatti, sia perchè molti sono ancora i punti da capire. Intanto, sono arrivati gli esiti definitivi dell’autopsia svolta sui corpi delle due giovani dall’istituto di ...

