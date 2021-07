Denise Pipitone, a Chi l’ha visto? La lettera intera del testimone anonimo. “La bimba gridava aiuto mamma!” (Di giovedì 8 luglio 2021) Chi l’ha visto? Ha reso noto il contenuto della lettera anonima inviata all’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Nella lettera, come lo stesso legale aveva spiegato sempre alla trasmissione, rendeva noto un fatto parzialmente nuovo; inoltre, sempre nel testo, si leggeva chiaramente che Denise Pipitone era viva al momento della scomparsa. Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto? Andata in onda mercoledì 7 luglio, il contenuto chiave della lettera è stato reso pubblico, mostrando anche la connessione con Gaspare Ghaleb, all’epoca ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Chi? Ha reso noto il contenuto dellaanonima inviata all’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Nella, come lo stesso legale aveva spiegato sempre alla trasmissione, rendeva noto un fatto parzialmente nuovo; inoltre, sempre nel testo, si leggeva chiaramente cheera viva al momento della scomparsa. Nell’ultima puntata di Chi? Andata in onda mercoledì 7 luglio, il contenuto chiave dellaè stato reso pubblico, mostrando anche la connessione con Gaspare Ghaleb, all’epoca ...

Advertising

blogsicilia : #denisepipitone #chilhavisto Denise Pipitone, 'sono stati loro al 100% per 100%', il contenuto della lettera anonim… - AmberAlertaNoOf : RT @Jiji16161616: Uefa Euro 2020: Portiamo Denise Pipitone in finale - Firma la petizione! - giuliagregori0 : Uefa Euro 2020: Portiamo Denise Pipitone in finale - Firma la petizione! - infoitinterno : Chi l’ha visto oggi 7 luglio 2021: le ultime su Denise Pipitone e Saman - infoitinterno : Chi l’ha visto? News su Denise Pipitone: di cosa parlerà Federica Sciarelli -