Deliveroo brilla in Borsa su aumento ordini dell’88% in secondo trimestre

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Tele) – Ottima la performance di, che si attesta a 335,2 con undel 4,56%. A spingere il titolo dell’azienda di food delivery è l’deglineldell’anno a quota 78 milioni. In particolare, glinel Regno Unito e in Irlanda sono cresciuti del 94% anno su anno a 38 milioni e glinel segmento internazionale sono cresciuti dell’83% su base annua a 40 milioni. La società ha anche reso noto che il GTV – il valore totale pagato dai consumatori con ...

ha aumentato la guidance per la crescita annuale del GTV per l'intero anno da un range compreso tra il 30% al 40% a uno tra il 50% al 60%.ha affermato di vedere "l'opportunità di ...LONDRA, I RISPARMIATORI PUNTANO SULondra (+0,95%) in corrispondenza del calo della sterlina sull'euro. Riscossa di(+2,14%) nella prima giornata di scambi non limitati che ...(Teleborsa) - Ottima la performance di Deliveroo, che si attesta a 335,2 con un aumento del 4,56%. A spingere il titolo dell'azienda di food delivery è l'aumento dell'88% degli ordini nel ...