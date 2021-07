Covid | una quarta ondata? Franco Locatelli | «Assolutamente no»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 luglio 2021) Rischiamo una quarta ondata di Covid-19 in autunno? No. Sembra piuttosto sicuro Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico. In un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, anticipata da AdnKronos, ha infatti spiegato che «alla luce della diffusione delle vaccinazioni, assolutamente no. C’è il rischio di una ripresa dei contagi: come evitarla? Con attenzione, prudenza e responsabilità nei comportamenti. Non facendo pressioni per riaprire tutto subito, ma procedendo con gradualità». Insomma, se – come sta avvenendo nel Regno Unito – riusciamo a divaricare la curva fra infezioni, ricoveri e letalità, vivremo un’altra fase dell’epidemia. Una fase in cui il peso sui sistemi sanitari, almeno nei paesi con elevati tassi di vaccinazione, sarà gestibile. E in cui dunque il numero dei contagi sarà utile per altre valutazioni ma non tanto per nuove chiusure o restrizioni.