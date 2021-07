Covid oggi Fvg | 19 contagi | bollettino 8 luglio 2021

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sono 19 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 8, secondo i dati deldella regione. Su 3.259 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi– la maggior parte dei quali migranti, 11 in provincia di Trieste e 1 in provincia di Udine – con una percentuale di positività dello 0,55%. Sono inoltre 753 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,13%). Il 62% dei nuoviriguarda persone la cui età è inferiore ai 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata ...

Sono 19 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 8 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Su 3.259 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi - la maggior parte dei quali migranti, 11 in provincia di Trieste e 1 ...Tokyo: Olimpiadi a porte chiuse a causa della pandemia1.394 nuovi casi, 13 i morti Riforma della giustizia in Cdm, M5s sulle barricate Riforme: sì definitivo del Senato al voto ai 18enni Ungheria: entrata in vigore la legge anti - Lgbt - ...(Teleborsa) - Banco BPM ha concluso il collocamento della sua prima emissione di Social Bond (Senior Preferred) destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza ...Con 174.852 tamponi, 3 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positivita' sale allo 0,8% (dallo 0,6%). Il bollettino lombardo. Dati in aggiornamento. Le altre regioni. Dati in aggiornamento I nuovi ...