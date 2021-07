Covid | Cecchetto | ' dare addosso a discoteche è sport nazionale | gente balla dove vuole' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Stanno ritardando ma lacontinua are lo stesso, i locali conosciuti come ‘' puoi anche non aprirli, ma i luoghisi puòre sono aperti, per fortuna per chire e per sfortuna dei gestori”. Così, all'Adnkronos, Claudiosullo slittamento della riapertura delle sale da ballo che era prevista per ieri, a causa del quale gestori e associazioni di categoria scenderanno in piazza oggi a Roma per manifestare contro il governo. “O fai un divieto di ballo, il che è impossibile e assurdo, ...